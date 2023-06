«Ich bin ihr Assistent»

Mit den beiden Mädchen Alissa (5) und Zoé (2) leben die Widmers in einer ebenso stilvoll wie zweckmässig eingerichteten Wohnung bei Mainz, die gleichzeitig auch Hauptquartier von Célines Start-up Aloé ist. Unter diesem Label – der Name setzt sich aus den Vornamen der beiden Kinder zusammen – verkauft die Zürcherin hochwertigen und handgemachten filigranen Schmuck. «Die Kundinnen können beispielsweise den Umfang eines Armbands frei wählen, es wird anschliessend individuell für sie hergestellt und sitzt dann von Anfang an perfekt», erklärt Céline Widmer eine Besonderheit ihrer Produkte. Sie habe immer schon selber Schmuck machen und vermarkten wollen, «aber das Timing musste passen. Und ich will überall 100 Prozent geben – als Mami, als Unternehmerin, als Partnerin.» Die erzwungene Ruhe der Corona-Jahre habe sie dann dazu genutzt, ihren Traum von der eigenen Firma wahr zu machen.