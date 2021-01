Einen neuen Trainer gewissermassen erhalten Mimi und Raphael Diaz jetzt in einer ganz anderen Disziplin. In der brandneuen Küche mit modernen Geräten des Schweizer Herstellers V-ZUG nämlich: Der Spitzenkoch Silvio Germann (18 GaultMillau-Punkte, 2 Michelin-Sterne) vom Restaurant Igniv by Andreas Caminada in Bad Ragaz SG hat sich an seinem freien Tag Zeit genommen, um dem Paar ein paar kulinarische Tricks beizubringen.