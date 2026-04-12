Zürcher Nachwuchsstar Keza begeistert Céline Dion

In ihrem Elternhaus im Zürcher Unterland erinnert sich Keza an den Augenblick: «Ich dachte zuerst, das sei Fake. Ich habe das Video mindestens zehnmal angeschaut und geweint.» Sie habe es direkt abgefilmt für den Fall, dass Dion es wieder löschen würde. «Es hat sich angefühlt wie ein Geschenk – jemand, der mich so lange inspiriert hat, hat mich plötzlich auch ermutigt.»



Céline Dion reagiert online immer wieder auf Videos, in denen Fans ihre Songs neu interpretieren. Doch der Clip mit Keza sticht heraus. Über 14 Millionen Menschen haben ihn bereits gesehen. Vielleicht, weil Kezas Stimme mühelos durch die anspruchsvollen Höhen des Songs trägt. Vielleicht auch, weil man sofort hört, wie viel Gefühl darin steckt.



Dieses Herzblut fliesst bei Keza nicht nur in fremde Songs, sondern auch in eigene. Die schweizerisch-kamerunische Musikerin schreibt sie oft genau hier in ihrem Zimmer.