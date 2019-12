Zürcherin Gabi Schenkel rudert allein über den Atlantik

Am zweiten Tag ging es im gleichen Stil weiter; bis auf die Wellen, die waren mir nun wohlgesinnt und trugen mich weiter. Tag drei dann begann viel entspannter, ich konnte etwas essen, und vor dem Boot schwammen plötzlich zwei Delfine vorbei – ich war mega happy, so kraftvolle Lebe wesen in meiner Nähe zu haben! Am vierten Tag wollten mich die Winde mit bis zu 80 km/h in die falsche Richtung blasen. In Absprache mit meinen Wetterleuten entschied ich, den Anker ins Wasser zu lassen. Ich vertrieb mir die Zeit mit Hörbüchern, Essen und Schlafen. Nach 36 Stunden drehten die Winde. Voll motiviert bin ich wieder am Rudern.