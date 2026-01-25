«Zusammen fehlt es uns an nichts»

Sie seien verschiedene Charaktere, sagt Toni. «Doch wir ergänzen uns gut. Wir sind ein Leib und eine Seele, können uns aufeinander verlassen. Ruthli hat mir schon immer den Rücken gestärkt.» Seine Frau habe die grossen Ideen, er als Pragmatiker setze sie um. Ruth: «Durch Toni bin ich diplomatischer geworden, ich kann meine Impulsivität besser zügeln. Er entscheidet immer gut.» Sie zwickt ihrem Mann in die Seite: «De Toni esch en geile Cheib! Mit ihm kann man Rösser stehlen.» Er sei ein harmoniebedürftiger Mensch. «Doch durch Ruthli habe ich gelehrt, mir nicht immer auf der Nase herumtanzen zu lassen.» Das Geheimnis ihrer Liebe? «Toleranz, Respekt voreinander. Aufeinander eingehen, Danke sagen.» Wenn die beiden aneinander vorbeigehen, berühren sie sich – ein Kuss, ein Streicheln. Essen, schlafen, Ferien: «Wir machen fast alles gemeinsam, geben uns aber auch Freiraum. Streit hatten wir seit Jahren nicht mehr.» Verlässt er das Haus, lässt er ein Zettelchen liegen mit einer lieben, intimen Botschaft.