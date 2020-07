Welches ist Ihr favorisierter Tanz?

Rohrer: Der West Coast Swing ist mein Tanz und Fabio mach Boogie Woogie und Rock’n Roll-Akrobatik.

Quattrocchi: Ja und Hip Hop ist noch zu erwähnen. Es gibt aber noch einige Tänze, die ich nach meiner Aktivkarriere noch lernen möchte. Ich sehe mich also schon mit Fabien in den West Coast Swing Stunden. :

Rohrer: Und du hattest noch eine weitere schräge Idee. Fabio will, dass ich nächstes Jahr an seiner Hochzeit in Mallorca meinen Showtanz Jive von der Show «Darf ich bitten» vor allen Gästen noch einmal präsentiere. Ich werde es für seine Braut Giannina – und auch für Fabio tun.

Quattrocchi: Eigentlich war die Idee, Fabien als freien Redner bei unserer Zeremonie einzusetzen. Diese Aufgabe war ihm doch zu verantwortungsvoll. So haben wir uns zum gemeinsamen Jive entschieden, wo ich mich Fabien zu liebe als Tanzpartnerin zur Verfügung stelle. (lacht) Rohrer: Und du wirst dein «Bürzi» aufmachen!