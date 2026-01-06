Zwangspause bei Oesch's die Dritten

«Unser Vätu, Hansueli, wird aufgrund seiner Bandscheibenprobleme im Rücken- und Halswirbelbereich zu einer Zwangspause gezwungen.» Mit diesen Worten wenden sich Oesch's die Dritten auf ihrer Homepage an ihre Fans. Die gesundheitlichen Probleme von «Vätu» Hansueli (67) haben auch Folgen für ihre Auftritte. «Eine Tournee mit zehn Konzerten am Stück und langen Reisezeiten ist derzeit nicht durchführbar.» Die Konzerte im Januar und Anfang Februar in Deutschland werden daher verschoben. Das Veranstalterteam Hypertension Music sei allerdings mit Hochdruck dabei, Ersatztermine für die betroffenen Konzerte zu finden.