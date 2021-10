Zwei Frauen mit ganz grossen Herzen

Die Herz-OP geht in einer Lagerhalle bei Rapperswil SG über die Bühne. Vorsicht ist geboten, damit keins der angelieferten Objekte kaputtgeht. Claudia Knie, 54, und Carolina Caroli, 49, weisen Nicolai «Elvis» Dörig, 21, an, wie er die kostbare Fracht auf dem Palettenhubwagen verstauen soll, um sie unversehrt aus dem Truck in die zum Atelier umfunktionierte Halle zu hieven.