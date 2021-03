An der WM in Oberstdorf nun hat die Langläuferin, die mit ihrem Freund Elvis im Baselbiet wohnt, aber nochmals ein Tief bewältigen müssen – und zwar schnell. Im Einzelsprint wurde sie 33. «Es war das erste Mal, dass ich eine solche Enttäuschung erlebte», sagt sie. «Da hat mir Laurien gut geholfen. Sie ist sehr ruhig geblieben, sicher, hat mich unterstützt. Das ist das Gefühl, das ich am Renntag gebraucht habe.» Und dann legte sie in der letzten Runde zum Supersprint an – dem Sprint zum Silberglück.