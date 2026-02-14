Zwischen Selfies und Staatsfragen

Auf der Strasse taucht plötzlich ein bekanntes Gesicht auf: Didier Défago, ehemaliger Skirennfahrer, Olympiasieger, CEO des Organisationskomitees der WM 2027 in Crans-Montana und alter Freund. Die beiden umarmen sich herzlich. Im House of Switzerland angekommen, schwelgt Metzler-Arnold in Erinnerungen. «Ich war bereits vor 21 Jahren an den Ski-WM hier in Bormio, damals noch als Präsidentin der Schweizer Sporthilfe.» Sie verrät spitzbübisch: «Didier wurde ja an der WM Sechster. Wir haben im damaligen House of Switzerland zusammen getanzt.» Dann lacht sie. «Er hat mich beim Tanzen gefragt: «Qu’est-ce-que dit Monsieur?» (Was sagt Ihr Mann dazu?) Was sie darauf geantwortet hat, mag sie heute nicht verraten. Jetzt geniesst sie erst mal eine Fleisch- und Käseplatte. Wie es sich für eine Schweizerin gehört – auch mitten in Italien.