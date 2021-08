«Zwischendurch sah es sehr bitter aus für uns»

In der Saison 2018 erleidet Heidrich einen Bandscheibenvorfall, der aber nicht sofort als solcher diagnostiziert wird. Mitten im Sommer muss sie den Rücken operieren lassen, was eine mehrmonatige Wettkampfpause nach sich zieht. Vergé-Dépré spielt die EM kurzfristig mit ihrer jüngeren Schwester Zoé, während Heidrich Zeit braucht, um sich zu erholen und sich langsam wieder an die Spitze heranzutasten. Auch die Bernerin Vergé-Dépré bleibt nicht von Verletzungen verschont, erleidet zweimal eine Hirnerschütterung. Und in diesem Frühling nun, mitten in der Olympia-Vorbereitung, erwischt Heidrich auch noch das Coronavirus.