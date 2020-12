Weihnachten am Rand der Gesellschaft

Im Frühling, während des Lockdowns, ist René Huonder zum ersten Mal hierher zur Heilsarmee der Stadt Zürich gekommen. Mit vielen anderen Menschen am Rande der Gesellschaft stand der frühere Architekt Schlange für einen Gratis-Zmittag. Nach ein paar Ta­gen fragte ihn der Hope-House-­Kir­chen­leiter Markus Muntwiler, ob

er in der Küche mithelfen wolle. ­Seither marschiert Huonder an drei Morgen in der Woche die fünf Kilometer von seiner Wohnung in Altstetten, in der er allein lebt, zum Haus der Hoffnung.