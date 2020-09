«Hilfe ist nötiger denn je»

Einer, der die Not in diesem Land gesehen hat, ist Nemo Mettler. Der 21-jährige Musiker aus Biel BE, bekannt als Nemo – hat sich mit dem SRK vor Ort ein Bild gemacht; die SI berichtete. «Ich tauchte tief ein in das Leben der Menschen dort, hörte so viele Geschichten, traurige, aber auch hoffnungsvolle», sagt Nemo heute.