Karin Frick: «Wir werden keine besseren Menschen»

Welche?

Homeworking in Kombination mit Co-Working- Spaces, wie sie heute viele Selbstständige nutzen. Diese liegen am besten in Fuss- oder Velodistanz. Mehrere Firmen können diese nutzen, in der Mitte steht ein Kaffeeautomat, es gibt Meetingräume, vielleicht ein Fitnessstudio. Die Entkopplung von Arbeitsorten könnte auch dazu führen, dass Randregionen wieder stärker besiedelt werden und der Drang, in die Stadt zu ziehen, abnimmt. Klar, bei Berufen wie im Spital- oder Pflegebereich geht das nicht.