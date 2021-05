George und Amal Clooney an der Côte d'Azur

Traumvilla in Frankreich in Sicht – what else!

Das süsse Leben, die Wärme und das Meer – die französische Côte d'Azur zieht seit jeher Prominente an. Der neuste Zugang, der kurz bevorsteht: Schauspielstar George Clooney! In Brignoles in der Provence soll er sein Traumhaus gefunden haben.