Warum sie mit Blick über das spricht? Weil diese Ereignisse sie zu dem gemacht haben, was sie wurde: zur erfolgreichen Spitzensportlerin und charismatischen Persönlichkeit. Während des Gesprächs mit am Tisch in Ihrem Zuhause im Aargau: Toni Hasler, ihr Anker, Trainer und Lebenspartner.