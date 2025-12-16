Weiter sagt eine Quelle, dass vor allem die ältere der beiden Schwestern, Prinzessin Beatrice, vor einer Zerreissprobe stünde. «Sie hat das Gefühl, sie muss an drei Orten gleichzeitig sein.» Denn Beatrice möchte sowohl Weihnachten mit ihren Eltern verbringen, sowie in ihrem Zuhause in Cotswolds mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und den zwei gemeinsamen Kindern, aber ebenso ihrer Pflicht als Royal nachkommen. Zudem fände es Prinzessin Beatrice auch schön, ein letztes Mal Weihnachten in der Royal Lodge zu feiern, bevor ihr Vater diese verlassen muss.