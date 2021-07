Marco Pfeuti über Kindheit, Drogen und Liebe

«Wer der Mensch hinter Gölä ist, interessiert niemanden»

In «Geboren am ...» von kommenden Freitag beleuchtet SRF das Leben dreier Persönlichkeiten, darunter auch das von Mundart-Rocker Gölä. In der Sendung spricht er so offen wie noch selten über Kindheit, Abstürze und Gefühle. Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.