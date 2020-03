Zürcher Designerin kleidet Lady Gaga ein

Du warst am Set und hast Lady Gaga persönlich kennengelernt: Was war das für eine Erfahrung?

So ist es! Ich hatte die grosse Ehre und wurde zum «Stupide Love»-Set in Los Angeles in den Trona Pinnacles eingeladen. Es war eines der verrücktesten und eindrücklichsten Erlebnisse überhaupt! Lady Gaga nur wenige Meter vor mir in einem meiner Outfits performen zu sehen, war unglaublich! Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das hier gerade tatsächlich passiert.



Was bedeutet es dir, dass du eine der grössten Künstlerinnen aller Zeiten einkleiden durftest?

Es bedeutet mir unheimlich viel und ist die wohl schönste Belohnung für die harte Arbeit der letzten Jahre. Geschäftlich gesehen bringt es EZGI CINAR auf ein neues Businesslevel. Dieser Auftritt verhilft dem Brand zu internationaler Aufmerksamkeit. Ich kann also voller Stolz sagen: Es läuft rund (lacht).



Stehst du noch in Kontakt mit Lady Gaga und sind weitere Kooperationen geplant?

Hier ziehe ich Verschwiegenheit vor. Ich rede generell nie darüber, was als nächstes ansteht. Es bleibt aber spannend, so viel darf ich schon mal verraten.