Duette, die es noch nie gab

Doch bei aller Eleganz steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Musik. Live-Performances sorgen regelmässig für Gänsehautmomente, überraschende Duette für Begeisterung im Publikum. Es sind Augenblicke, in denen sich zeigt, wie viel Leidenschaft, Arbeit und Herzblut hinter jedem Song stecken.

Die Swiss Music Awards sind damit weit mehr als nur eine Preisverleihung. Sie sind ein Schaufenster für Kreativität, ein Karrieresprungbrett für junge Talente und ein festlicher Höhepunkt im Schweizer Eventkalender – ein Abend, an dem Träume wahr werden und Musikgeschichte geschrieben wird.