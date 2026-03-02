Wenn sich im Hallenstadion die Türen öffnen und sich die Schweizer Musikszene versammelt, beginnt einer der glanzvollsten Abende des Jahres: die Swiss Music Awards. Sobald sich der rote Teppich füllt und Blitzlichter die Nacht erhellen, liegt ein ganz besonderer Zauber in der Luft: Es ist eine Nacht voller Hoffnung und voller Glamour, in der nicht nur etablierte Musikgrössen, sondern auch aufstrebende Talente eine Chance haben, ausgezeichnet zu werden.
Die Swiss Music Awards gelten als wichtigster Gradmesser für den Erfolg und die Relevanz nationaler Künstlerinnen und Künstler. Hier treffen Chartstürmer auf Newcomer, Pop auf Rock, Rap auf Singer-Songwriter-Klänge. Die Vielfalt der Schweizer Musikszene spiegelt sich in jeder Kategorie wider – und genau das macht den Reiz dieser Veranstaltung aus.
Schon lange vor der eigentlichen Preisverleihung sorgt das Event für Gesprächsstoff. Wer erscheint in welchem Outfit? Wer hält emotionale Dankesreden? Und wer nutzt die Bühne für ein Statement, das noch Tage später für Schlagzeilen sorgt? Zwischen funkelnden Roben, stilvollen Smokings und ausgelassener Stimmung wird das Hallenstadion zum Treffpunkt der Branche – und zum Schauplatz grosser Gefühle.
Doch bei aller Eleganz steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Musik. Live-Performances sorgen regelmässig für Gänsehautmomente, überraschende Duette für Begeisterung im Publikum. Es sind Augenblicke, in denen sich zeigt, wie viel Leidenschaft, Arbeit und Herzblut hinter jedem Song stecken.
Die Swiss Music Awards sind damit weit mehr als nur eine Preisverleihung. Sie sind ein Schaufenster für Kreativität, ein Karrieresprungbrett für junge Talente und ein festlicher Höhepunkt im Schweizer Eventkalender – ein Abend, an dem Träume wahr werden und Musikgeschichte geschrieben wird.
Schalt ein, wenn die begehrtesten Musiktrophäen des Landes verliehen werden: am Donnerstag, den 19. März 2026, um 20.15 Uhr exklusiv auf 3+.
Oder willst du live vor Ort mit dabei sein? Sichere dir hier ein Ticket.
Erlebe, wie populäre Showacts die Bühne rocken. Einen grossen Auftritt haben Beatrice Egli zusammen mit Heimweh, Bastian Baker mit Soleroy, Stress mit Zian, Lo & Leduc mit To Athena, zudem Bligg, Nico Santos und ESC-Gewinner JJ.
Moderiert wird der glamouröse Event von Melanie Winiger und Annina Frey.