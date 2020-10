Doch dann greift Bugatti mit dem Chiron ins wortwörtliche Rennen um den globalen Topspeed ein und setzt am 2. August 2019 auf einer VW-Teststrecke in Niedersachsen (D) die Wahnsinnsmarke von 490 km/h. Und was macht Christian von Koenigsegg? Er präsentiert im März dieses Jahres den 2019 in Genf vorgestellten Jesko – benannt nach seinem Vater – als weiterentwickelten Jesko Absolut. Koenigsegg sagt ganz unbescheiden: «Wir werden niemals mehr ein schnelleres Serien-Auto herstellen – niemals!» Die Leistung des mit Bioethanol betriebenen Fünfliter-V8-Twinturbos steigt zwar nur marginal auf 1622 PS. Doch der Clou ist die perfekte Stromlinienform des Absolut: Damit soll er laut Computersimulation die Grenze von 500 km/h locker knacken und

den Bugatti ergo mit einem Topspeed von 531 km/h in Grund und Boden fahren.