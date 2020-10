Nein, elektrisch ist die S-Klasse nicht, was in diesen Zeiten überrascht. Warum? Weil 2021 noch ihr E-Pendant EQS kommt. Wieso ein eigenständiger Starkstrom-S? «Der Benz Patent-Motorwagen sah nicht wie eine Kutsche aus, weil da kein Pferd mehr war», bringt es der Daimler-Chef auf den Punkt – und wie 1886, so heute: «Aus Entwicklungssicht folgt die Form der Funktion. Bei einer vollelektrischen grossen Limousine kommt man zu einem ganz anderen Packaging, einem anderem Radstand, einer anderen Form. Mit einem fundamental anderen Antrieb kann man ganz andere Dinge machen.» Jedoch wird auch die «normale» S-Klasse elektrischer. Zum Start im Dezember gibts Sechszylinder: Diesel S 350 d (Allrad optional) und S 400 d 4Matic und den hybridisierten Benziner S 500 4Matic (435 Benzin- plus 22 Elektro-PS). Es folgen ein S 450 und Achtzylinder sowie ein Plug-in-Hybrid mit 100 Kilometer E-Reichweite. Und der V12? «Es gibt eine Gruppe von Conaisseuren, die dessen Werte würdigt», sagt Källenius, «also wird die S-Klasse einen bekommen.» Was beeindruckt den CEO am meisten am S? «Da gibt es so vieles», antwortet Källenius: «Aber ich war in einem Prototyp, kaum Verkehr auf der A81 – also habe ich gestestet, was möglich ist. Ich fahre seit Jahren S-Klasse, aber hier dachte ich: Wow! Dass man so Grossartiges noch verbessern kann! Fast irrwitzig leise, und die Fahrt war so sanft und sicher.»