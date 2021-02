Als mein Mann Matthias und ich vor zwanzig Jahren in dieses alte Winterthurer Fabrikgebäude zogen, haben wir uns bewusst für einen offenen Grundriss entschieden. In der unteren Etage befinden sich das Wohn- und Schlafzimmer. Die meiste Zeit verbringen wir in der Küche, welche den ganzen oberen Stock einnimmt. Hier ist es wunderschön hell, und im Sommer ist die Schiebetür zur Terrasse meistens offen. Dann wohnen wir quasi im Grünen. Ich liebe alte Gegenstände. So wie den originalen Parkettboden, von dem wir zum Glück einen Teil retten konnten, ehe die Bauarbeiter beim Umbau alles auf die Mulde warfen. Klar, das Holz knirscht, und im Winter zieht es sich zusammen – aber genau das macht unsere Wohnung aus. Bei uns hat alles eine Geschichte. Wie das grosse Buffet, das ich einst in einem Brockenhaus entdeckt habe. Obwohl wir damals noch in einer viel kleineren Wohnung lebten, kaufte ich es einfach. Jetzt passt es perfekt in unsere Küche. So geht es mir auch

mit den kleinen Dingen.