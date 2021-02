Im März hat uns der Lockdown den Teppich unter den Füssen weggezogen. Ich leite in Zürich eine Eventagentur, Cristian war für sein Projekt gerade noch in Indien gewesen – und dann wumm! Unser Leben fühlte sich plötzlich unsicher, falsch an. Mit der Panik wollten wir nicht mitschwingen. Wir sahen es eher als ein Zeichen des Universums und fragten uns: Was haben wir uns in den letzten Jahren nie getraut? Was ist das Krasseste, das wir tun können? Denn jetzt ist der Moment dazu! Bei mir war es unser Haus, das ich bis dahin nie loslassen konnte. Es war mein Anker in unserem doch recht turbulenten Alltag.