Dass es sich beim Haus in Seelisberg UR um eine Pionierarbeit handelt, merkte der damals 28-Jährige von den ersten Minuten an. Angefangen hat es mit dem Bruchsteinfundament, auf welchem das Holzhaus stehen sollte. Lukas Gwerder fand keinen Maurer, der ihm bei dieser traditionellen Methode helfen konnte. Das jahrhundertealte Wissen war verloren. «Deshalb machte ich es einfach selber», sagt er. Der Schreiner recherchierte nach alten Handwerkstechniken, probierte aus, scheiterte, baute weiter. Mit diesem Verfahren fuhr er fort. «Ich entdeckte Hanf, Lehm und Kalk. ­Alles Materialien, die seit je vorhanden sind.» So lernte Gwerder zum Beispiel, dass Hanf ein extrem gutes Isolationsmaterial ist. Die Fasern brennen schlecht, sind geruchsneutral und uninte­ressant für Ungeziefer. Paradoxerweise sind chemisch hergestellte Baustoffe viel leichter zu bekommen.