Homeoffice käme heute nicht mehr infrage, das Sortiment ist stetig gewachsen und braucht Platz. In einem ruhigen Aussen­quartier von Bern haben die Gorilla Gardener eine stillgelegte Metzgerei zu ihrem Atelier umfunktioniert. Warum nicht eine Gärtnerei? «Weil wir nicht die klassische Art Blumen verkaufen. Zudem ist das hier auch eine Manufaktur, eine Ideenwerkstatt und Büro.»

Jeder Seedball wird von Hand gefertigt. Am liebsten am Nachmittag. Dann füllen sie die alte Mehlmischmaschine, welche sie auf Ricardo von ­einem pensionierten Bäcker ­gekauft haben, mit Kompost­erde, Lehm­pulver, Saatgut und Wasser. «Früher erledigten wir das noch von Hand. Das war ­einiges strenger, und zudem konnten wir nicht so grosse Mengen produzieren», sagt Severin Bartholdi. Danach wird gerollt, gerollt, gerollt – je nach Auftrag bis zu 5000 Stück in ­einer Woche. «Länger als drei Stunden schafft man es aber nicht ohne grössere Pause. Irgend­wann schmerzen die Handgelenke», sagt Raphael Corneo. Klar würden sie manchmal auch daran denken, dass sie gewisse Arbeiten delegieren könnten. «Aber dann geben wir genau das aus den Händen, was für uns die Startmotivation war: das Selbermachen.» Neben den Seedballs bedruckt Gorilla Gardening auch die Baum­wollsäckchen, in welchen die kleinen Kugeln verpackt sind. «Diese Abwechslung macht es aus. Dann sitzen wir auch gern wieder einmal vor dem Com­puter – ausser es geht um die Buchhaltung», sagt Severin Bartholdi und lacht.

Die Ideen für neue Produkte entstehen spontan. «Am Anfang vergrösserten wir im Halbjahrestakt unser Sortiment», erzählt Raphael Corneo. Nach den Seedballs kamen die Seedpills. Diese steckt man einfach in die Erde und wartet, bis sich die Zellulosemembran auflöst. Um die Samen als Gruss­botschaften zu verschicken, ­bedrucken die beiden Seed­papers. Befreundete Illustra­toren liefern die Sujets. Diese Postkarten kann man ganz normal beschriften. Nach dem ­Lesen zerreisst man das Papier inklusive Samen in Stücke, gibt es in einen Topf voll Erde und lässt es wachsen. Jedes Produkt ist nachhaltig. So auch die Pflanzensäcke – eine Alterna­tive zu Plastiktöpfen –, welche aus recycelten PET-Flaschen und Jute fabriziert werden. Ein weiterer Vorteil: Die Pflanze kann schneller wachsen, weil die Wurzeln sich in dem netz­artigen Gewebe verfangen. So bilden sich neue Feinwurzeln.