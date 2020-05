Wie befriedigen Sie dieses Bedürfnis hier?

Als mein Mann und ich im letzten August von New York City zurück in die Schweiz zogen, suchten wir uns eine Wohnung in der Nähe des Sees. Ich will am Morgen aufstehen und aufs Wasser blicken. So habe ich augenblicklich gute Laune. Wenn ich im Sommer Zeit habe, ziehe ich dann mein Badkleid an, laufe zum Zürichsee und springe ins Wasser.