Das muss Sie als Klima­wissenschaftler ärgern.

Selbstverständlich ärgert das einen, aber mit Ärger bewegt man nichts. Unsere Aufgabe in der Wissenschaft ist, verläss­li­che Informationen für den demo­kratischen Prozess zu liefern. In den letzten zwei Jahren wurden diese Resultate von der Klimajugend aufgenommen. Sie erzeugte viel Druck auf die Öffentlichkeit und die Politik. Das Thema wurde praktisch in jede Familie hineingetragen. In der Schweiz debattiert die Politik endlich über eine sub­stanzielle CO 2 -Abgabe, das war lange ein Tabu.