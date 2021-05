In Lodano ist es fast unglaublich ruhig. Im Tessiner Dörfchen, umgeben von Bergen, hört man nur die Vögel, den Wind und – ein Lachen. Laut und ansteckend, ganz Anna Pieri Zuercher. Die Schauspielerin und «Tatort»-Kommissarin lebt mit ihrer Familie in Lausanne, ist aber so oft wie möglich in ihrem kleinen Rustico. Vor allem dann, wenn sie gerade vierzig Tage am Stück in Zürich gedreht hat. In Lodano, wo man nur ab und zu jemandem in den Gassen begegnet, kann sie ihre Rolle ablegen und ganz sie selbst sein. Nur der französische Akzent erinnert noch an ihre TV-Rolle.