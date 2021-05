Lior und Morris Etter sind zusammen mit ihrem mittleren Bruder Basil in Kriens bei Luzern aufgewachsen. Morris, der Älteste, studiert Internationale Beziehungen in Genf, Basil Design und Kunst an der Hochschule Luzern, Lior spielt Profi-Fussball beim FC Luzern. Mit 18 erkrankt Basil an Krebs. Während andere in ihrem Alter Party machen, konfrontiert Basils Krankheit die Brüder mit existenziellen Fragen des Lebens: Warum sind wir hier? Welche Verantwortung haben wir, wenn wir leben dürfen?