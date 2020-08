Igam-Ogam in Wales

Die Engländerin ist vor einigen Jahren von der Londoner Peripherie mitten ins walisische Nirgendwo gezogen. Hauptsächlich der Natur wegen. «Hier findet man eine so breite Palette an unterschiedlichen Landschaften – und die meisten davon sind erstaunlich unbekannt. Das ist der grösste Vorteil gegenüber Irland oder Schottland», findet sie und streicht sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht, als wir mit der «Dale Princess» Richtung Skomer Island übersetzen. Streng genommen liegt das unberührte Naturparadies nicht am Coastal Way, aber es ist nur einen Katzensprung vom Startort St. Davids (mit 1800 Seelen so nebenbei die kleinste Stadt Grossbritanniens) entfernt. Und so können wir gleich zu Beginn der Reise etwas typisch Wali­sisches praktizieren: Igam-Ogam. «Wortwörtlich übersetzt heisst es, im Zickzack zu laufen. Fasst man den Begriff etwas weiter, beschreibt er das Abweichen von der geplanten Route, was man in Wales früher oder später sowieso muss», erklärt Kerry. Für «Lonely Planet» schreibt die ­erfahrene Reisejournalistin über die versteckte Perlen von Wales.