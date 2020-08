«Wir haben Ventilfunktion»

Das Kusenbad in Küsnacht ist Roland Thomanns Lieblingsort am Zürichsee. Nicht weit davon entfernt, etwas den Hügel rauf, wohnt er mit seiner Familie. Zum Interview sitzen wir am langen alten Holztisch in der Wohnküche. Es riecht dezent nach frischer Farbe, die Familie ist erst ­kürzlich eingezogen. Roland Thomann, 45, pendelt zwischen Zürich und Genf, wo sich der Hauptsitz der Glückskette befindet. Im Januar hat er als neuer Direktor der Stiftung angefangen. Mit einem Blitzstart. Denn kurz später befindet sich die Schweiz im Lockdown, und die Glückskette startet eine

der grössten Sammelaktionen ihrer Geschichte.