Jungfraubahnen-Fan-Artikel. Weiter gehts auf dem Schienenpfad in den «Goldwald», einem glitzernden Wunderland, in dem sich unzählige Jungfraubahnen-

Souvenirs finden – von der Schneekugel über Sportbekleidung bis zum handgeschnitzten Trauffer-Chüeli. «Wir achten auch hier auf hochwertige Qualität», sagt Martin Loosli, Leiter der Top of Europe Shops. Jungfraubahnen-Marketingchef Matthias Bütler ergänzt: «Unsere Partner sind Schweizer Top-Brands. So schaffen wir mit dem Flagship Store eine Erlebniswelt, mit der wir unseren Shoppingbereich ausbauen und zu einer eigenen Attraktion machen.»

Von Bank- zu Billettschalter. Kaum zu glauben, dass dieses zweistöckige Shopping-Wunderland in gerade einmal einem halben Jahr realisiert wurde. Vorher befand sich in dem Gebäude, das an den Hauptsitz der Jungfraubahnen angrenzt, eine Filiale der Berner Kantonalbank. In Rekordzeit ist die Liegenschaft gekauft, das Projekt entworfen und mit enorm viel Engagement realisiert worden. Jetzt kann man dort, wo man vor einem Jahr noch Anlagetipps bekam, das Ticket aufs Jungfraujoch kaufen. Ein guter Deal!