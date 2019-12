Wo ordnen Sie die Jungfrau Re-gion künftig ein?

Wir wollen in Europa in die Top Five, also dorthin, wo Zermatt, Sölden, Ischgl-Samnaun oder die Super-Dolomiti sind. Wir haben drei Trümpfe: Eiger, Mönch und Jungfrau. Wenn man richtige Berge sehen will, kommt man in die Schweiz, in die Jungfrau Region. In Österreich gibt es ja keine 3000er, also keine richtigen Berge (lacht). Ich sage jeweils auf meinen Auslandsreisen: «If mountains have a home, it’s Switzerland – and definitely the Jungfrau Region.»