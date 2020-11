Also halten wirs einfach: Der Trick, den Scherrer gleich beim zweiten Training der Saison Anfang Oktober in der Pipe von Saas-Fee weltexklusiv gezeigt und gestanden hat, ist das neue Mass der technischen Dinge im Snowboard-Freestyle. Oder wie es der eben zurückgetretene Olympiasieger Iouri Podladtchikov erklärt: «Es ist der schönste Sprung, den ich je gesehen habe. Etwas technisch so Schwieriges so spielerisch aussehen zu lassen, ist grandios.»