Eine Zeit lang ist er im Herbst als Jugendlicher oft müde, die strengen Gletschertrainings im September und Oktober machen dem blonden Jungen zu schaffen, die Eisenwerte sind im Keller. Das löst sich in der Pubertät ebenso auf wie ein anderes Problem, das Odermatt zu Beginn der Sportschule in Engelberg hat. Im Krafttraining will er so viel drücken wie seine Alterskollegen. Doch das überfordert ab und zu seinen Körper, der noch nicht ganz so weit ist; eine Zerrung ab und zu ist die Folge. Odermatt muss lernen, Geduld zu haben. Und holt körperlich bald auf natürliche Weise auf, wird in Engelberg behutsam aufgebaut. Heute glaubt sein Vater, dass es eher ein Glücksfall für Marcos Karriere war, lange Zeit leichter und kleiner gewesen zu sein: Erstens muss sein Bewegungsapparat während des Wachstums nicht plötzlich mit viel mehr Gewicht klarkommen, gerade beim Skifahren, wo enorme Kräfte wirken. Bisher hatte er nur mit den Menisken Probleme; vor grossen Verletzungen blieb er verschont. Zweitens stachelt es ihn an, dass er zwar immer dabei ist, aber nicht die Nummer eins.