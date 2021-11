Er bleibt eine Ausnahmeerscheinung in der Karriere-Statistik der Lara Gut: der Winter 2011/12, in dem sie kein einziges Mal aufs Podest fährt. Der Materialwechsel von Atomic zu Rossignol läuft nicht so reibungslos ab, wie gewünscht, zudem bestreitet sie im Streben nach dem Gesamt-Weltcup jedes Rennen, 32 Stück – eine grosse Belastung. In sechs Slaloms punktet sie kein einziges Mal. Das geht nicht spurlos an Gut vorbei, die bei all ihrer Erfahrung doch erst 20 Jahre alt ist. «Ich kann euch nur bitten, Geduld zu haben. Ich verspreche, dass ich wieder schnell fahren werde», sagt sie in St. Moritz – unter Tränen.