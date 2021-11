Marcel Hirscher hatte sehr zu beissen am ganzen Rummel um ihn. Denken Sie, in Österreich ein Sportheld zu sein, ist heute noch heftiger als früher?

Ich bin überzeugt, dass das Ganze nicht schlimmer geworden ist. Die Aufmerksamkeit früher, sagen wir zu Zeiten von Russi und Klammer, war sicherlich wesentlich höher. Da waren die Strassen leer gefegt. Mittlerweile interessiert das auf irgendeiner Berghütte an der Skipiste keinen, wenn ein Skirennen läuft. Aber die Zeit heute hat Vor- und Nachteile. Heute kann sich jeder über seinen Social-Media-Account so geben, wie er will. Im Endeffekt, und das passiert ja nicht nur im Sport, stellt jeder irgendwie dar, wie toll er ist. Das war früher nicht so der Fall. Heute muss man sich die Frage stellen: Was will ich? Ziehe ich mich mehr zurück? Oder probiere ich, meine Follower immer zu informieren?