Bolt auf Selbstsuche

Und dann?

Im Moment, in dem sie das also erhalten, verlieren sie ihren Hunger, ihren Antrieb, richtig zu arbeiten. Es ist eigentlich etwas Schlechtes, dass sie so viel Geld bekommen. Das ist etwas schräg. Ich sehe so viele Athleten, die mit dem Geld neue Autos kaufen, die ausgehen und trinken. Was sie nicht verstehen: Das Geld kommt durchs Sprinten, also musst du aufs Sprinten fokussiert sein! Hoffentlich wird sich das wieder ändern. Denn wenn nicht viel Talent nachkommt, verschwinden die Sponsoren wieder und die Jugendlichen werden wieder hungrig. Schauen wir mal, was in zehn Jahren passiert!