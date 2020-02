«Gold-Steak? Muss nicht sein»

Er ist auf der Überholspur. Erst fünf Jahre ist es her, dass Denis Lemi Zakaria Lako Lado – so sein voller Name – bei Servette in der Challenge League kickte. Für einen 18-Jährigen nichts Weltbewegendes. Doch dann gehts rassig: Der Genfer wechselt zu YB, wird sofort Stammspieler und von Naticoach Petkovic mit 19 Jahren gleich an die Euro in Frankreich mitgenommen. Seine Lauf- und Zweikampfstärke im defensiven Mittelfeld findet auch im Ausland Beachtung. Im Juni 2017 unterschreibt er einen Fünfjahresvertrag bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Als Ablöse werden 14 Mio. Franken kolportiert. Eine Wertsteigerung um das 35-fache gegenüber den 400 000 Franken, die YB an Servette überwiesen hatte. Und nun könnte es nochmals einen Gewinn von 300 Prozent oder mehr geben. Reihenweise zeigen europäische Topklubs ihr Interesse an «Zak», dessen Transferwert mittlerweile bei rund 45 Mio. Euro liegt. Kein Schweizer Fussballer war je teurer. Doch beim Interviewtermin mit «SI Sport» in Mönchengladbach ist Denis Zakaria noch wie beim Profikarrieren-Start vor fünf Jahren: freundlich, fröhlich und fast etwas scheu.