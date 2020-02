«Marc ist der Mbappé des Radsports»

Wie meinen Sie das?

C: Ich wurde Profi mit einem Pulsgurt – das war in technologischer Hinsicht das Nonplusultra. Marc dagegen arbeitet schon lange mit allen erdenklichen Daten und Analysetools.

H: Ich bin damit gross geworden – mit Wattmessungen, Pedaldrehungs-Messungen, Intensitäts-Messungen, Laktatmessungen, Kalorienverbrauch, Trainingsanalyse.

C: An der Tour de France 2019 wurden durch die Sensoren 128 Millionen Datensätze der Teilnehmer gesammelt, erfasst und ausgewertet.

H: Ich merke aber, dass bei den Profis wieder aufs Gefühl geachtet wird. Die Datenanalyse war besonders auf Junioren- und Nachwuchsstufe ausgeprägt. Nun aber stehen wieder weiche Faktoren wie der Renninstinkt und

das Antizipationsvermögen im Vordergrund. Letztlich bleibt das Körpergefühl das Wichtigste.

C: Definitiv; sonst würde Marc nur immer mit 380 Watt fahren – und wenn jemand attackiert, würde er nicht reagieren, weil es ihn in der Theorie bei 390 Watt verblasen würde. Aber so läuft der Rennsport nicht: Vieles spielt sich im mentalen und psychologischen Bereich ab. Mit einer Attacke im richtigen Moment kann man die Gegner unter Druck setzen, zermürben und in Zugzwang bringen. Aber dafür braucht es Gespür und Instinkt für die Rennentwicklung. Diese Daten kann dir kein Computer liefern. Darin liegt wohl exakt der Unterschied zwischen dem Talent und dem Supertalent. Marc weiss, was zu tun ist, auch wenn der Computerscreen ausfällt oder die Anweisungen über Funk nicht mehr zu hören sind.