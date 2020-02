Weltklasse im Blick

Die Unterschiede sind auch in der Mentalität spürbar. Wälti empfand sie in Deutschland als etwas verkrampft, fast schon mit Röhrenblick. In England gebe man zwar auf dem Platz 200 Prozent, sei daneben aber etwas entspannter – da gibts noch mehr als Fussball. «Das geniesse ich extrem.» Denn die Emmentalerin selbst spielt auch besser, wenn die Schrauben neben dem Sport nicht ganz so eng angezogen sind im Leben. «Ich habe es ganz gut im Gespür, wann es was verträgt.» Sie lernt Sprachen, ist gesellig, strickt. Ihr Sportmarketingstudium hat sie aus Zeitgründen auf Eis gelegt, doch ist ihr bewusst, dass der Moment wieder kommt, in dem der Kopf gefordert sein will. In Saint Albans im Norden von London, nahe von Arsenals Trainingsgelände, lebt Wälti mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Meret zusammen, die früher auch bei YB gespielt hat und heute in London studiert. Wenn es der Spiel- und Trainingsplan erlaubt, geht Lia auch mal mit Salsa tanzen – das Bewegungsgefühl haben sie als Töchter einer Bauchtanzlehrerin im Blut.