Black Power

In den USA werden grosse Verdienste von Sportlern in überdimensionalen Bauten in Erinnerung gehalten. So trägt die grösste Tennis-Arena der Welt in New York den Namen von Arthur Ashe. Davor steht eine Statue von ihm. Der Prunkbau hat wenig mit dem Namensgeber zu tun. Arthur Ashe, so steht es auf der Gedenktafel in Flushing Meadows, war «ein Mann von einzigartiger Anmut», ein «Champion mit aussergewöhnlichem Talent». Ein Spieler mit einem Vermächtnis, das weit über den Tennissport hinausreicht.

Der in einfachen Verhältnissen in Richmond, im wertkonservativen Süden der USA, geborene Ashe, bekämpft mit seiner Popularität Diskriminierung und Armut auf der ganzen Welt. «Das Spiel gab ihm eine Plattform, über die Themen zu reden, die ihm am Herzen lagen», sagt seine Witwe Jeanne Moutoussamy Ashe nach seinem Tod 1993. Ashe gewinnt in seiner Karriere drei Grand-Slam-Turniere — 1968 das US Open, 1970 das Australian Open und fünf Jahre später, als Höhepunkt nach einem denkwürdigen Final, gegen Jimmy Conners Wimbledon. 1968 holt er mit den USA den Davis-Cup — notabene als erster schwarzer Spieler, der es in die Mannschaft schafft.

Das Schicksal verweigert ihm aber das Happy End. 1988 erhält Ashe bei einer Herzoperation eine HIV-verseuchte Blutkonserve. Fünf Jahre später stirbt er an Aids. Sein Name wird im Kampf um die Rechte der Schwarzen in Erinnerung bleiben. Für seine Unterstützung humanitärer Einsätze wird Ashe 1992 von der Zeitschrift «Sports Illustrated» zum Sportler des Jahres gewählt. Am 20. Juni 1993 erhält er postum die «Presidential Medal of Freedom».