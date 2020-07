Auch Barbara Lanz arbeitet in einem Hotel. Vor 30 Jahren hat sie in den Ferien Mateos Vater, einen Nordspanier, kennengelernt. Gemeinsam zogen sie nach Formentera, damals eine ruhige, verwunschene Insel, kein Hotspot für betuchte Touristen. In Handarbeit bauten sie sich über die Jahre ein Haus, und auch Mateo lebt noch hier, wenn er nicht gerade an Wettkämpfen oder auf Mallorca am Trainieren ist. Während sie an der Rezeption arbeitete, schickte sie den Jungen in die Segelschule nebenan, und Mateo war begeistert. «Wir sind auf der Insel ja von Wasser umgeben. Und als ich das Windsurfen zum ersten Mal ausprobierte, fühlte ich diese Freiheit, dass ich überall hin kann, wo ich will», erinnert er sich an die Anfänge. «Das Gefühl des Windes und des Meeres ist einfach fantastisch.» Der Trainer war Asier Fernandez, ein ehemaliger Olympionike und erfahrener Coach, der auch heute wieder sein Trainer und enger Vertrauter ist. Er baute auf Formentera eine Gruppe von etwa 18 Seglern auf, die nach der Freude am Sport auch gemeinsam ihren Ehrgeiz entdeckten.