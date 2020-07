Sechs Jahre ist es her, seit Kariem Husseins Stern rasant aufging. Der Quereinsteiger siegte an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich über 400 Meter Hürden. 2015 und 2017 lief er seine beste Zeit, 48,45 Sekunden — seither war er verletzt oder im Aufbau. Seit Januar 2018 kämpft er mit schwer lädierten Muskeln im Gesässbereich, bricht damals die Saison spät ab. 2019 startet er wieder, doch immer noch unter Schmerzen und mit einem Leistenbruch, den er im Oktober operiert. Ende Jahr verlässt der 31-Jährige seine Trainingsgruppe in Holland und trainiert nun in St. Gallen und Zürich mit der ehemaligen 400-m-Läuferin Helen Barnett-Burkart und in Stuttgart beim Hürdenspezialisten Sven Rees. Im Interview spricht er über die schwierige Zeit und sagt, weshalb er an eine Rückkehr an die Spitze glaubt.