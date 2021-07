Was war vom Kopf her Ihr stärkstes Gefecht oder Ihr grösstes Comeback?

Heinzer: In einem Weltcup-Halbfinal 2013 war ich 30 Sekunden vor Schluss gegen meinen jetzigen Coach Silvio Fernandez 8:14 hinten und schaffte es, in dieser Zeit sieben Einzeltreffer zu machen. Also sechs, und dann ging es in die Verlängerung. Aber klar, da waren zwei, drei Aktionen sehr spekuliert, und ich habe richtig gepokert.

Steffen: Für mich waren es zwei. Meine Olympiapremiere in Rio in relativ hohem Alter, als ich einen Gegner hatte, der mir vom Stil her nicht lag. Ich gewann knapp, aber hatte das Gefühl, das Gefecht unter Kontrolle zu haben. Ich wusste einfach: Ich schaffe ihn. Das Zweite war im WM-Final in Wuxi, wo wir den WM-Titel holten und ich ausnahmsweise das Schlussgefecht gemacht habe. Wir gingen mit plus eins ins letzte -Gefecht. Es war lange knapp, aber ich blieb einfach immer ruhig. Das war wohl das Gefecht, bei dem ich am meisten bei mir war, egal was passiert ist.