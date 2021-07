Das Höhentrainingslager im Alpstein ist für die beiden Veloprofis ein Puzzleteil auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt, den Olympischen Spielen in Tokio. Gegeneinander fahren werden sie in Japan allerdings nicht. Wie Küng, der 2015 Weltmeister in der Einerverfolgung auf der Bahn war, startete auch Bissegger seine Karriere im Velodrom. Das Ziel wäre gewesen, nach Tokio 2020 endgültig auf die Strasse zu wechseln. Da die Spiele verschoben wurden, hat er beschlossen, in Japan doch noch einmal mit dem Bahnvierer anzutreten. Zumal die Strecke des Zeitfahrens am Fuss des Vulkans Fuji Bissegger nicht entgegenkommt. Dennoch hat er längst auch auf der Strasse Ausrufezeichen gesetzt. So hat er dieses Jahr das Zeitfahren bei Paris–Nizza gewonnen, wurde an der Tour de Romandie im Kampf gegen die Uhr Zweiter, gewann an der Tour de Suisse eine Etappe und war 2019 U23-WM-Zweiter.