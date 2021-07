Die Kinder haben ihre Freude am Sport auch schon entdeckt. Der achtjährige Yannis trainiert manchmal sogar mit, wenn Spirig Hügel-Repetitionen macht. «Er startet dann weiter oben und lässt jeden zweiten Lauf aus, aber so kann er gegen mich ein Wettrennen machen, das findet er lustig.» Im Hotelpool in den Trainingslagern auf Gran Canaria macht er das Ausschwimmen mit. Auch Malea planscht stundenlang im Wasser und geht in den Schwimmkurs. Yannis war gerade drei Jahre alt, als seine Mama in Rio de Janeiro ihre zweite Olympiamedaille holte. Er spielte während des Rennens im Sand der Copacabana, feuerte sie aber immer an, wenn sie vorbeikam. Mittlerweile nimmt er die Sportkarriere seiner Mutter aktiver wahr. «Wenn ich ihm aus dieser Zeit etwas mitgeben kann, dann das: Was es heisst, auf ein hohes Ziel hinzuarbeiten. Dass es nicht immer einfach ist. Dass ich auch trainiere, wenn ich mich nicht so toll fühle oder lieber etwas anderes machen würde. Aber dass es sich immer lohnt, seine Träume zu verfolgen und hart dafür zu arbeiten.»