Mountainbike Sina Frei

kaum zu glauben: Sina Frei war früher nicht unbedingt ein Wettkampftyp. Schwer nachvollziehbar ist das deshalb, weil sie an internationalen Nachwuchs-Meisterschaften eine Schurter’sche Konstanz an den Tag legte: zwölf Rennen, elf Mal auf dem Treppchen. Bis sie 2019 zur Elite wechselt, ist Frei sechs Jahre lang die junge Frau, die es zu schlagen gilt. Doch als sie ein Kind war, drückte die Seriensiegerin in ihr noch nicht durch. Da fühlte sie sich am Start eines Rennens nervös und unsicher. Fragte ihre Eltern am Abend davor: «Zwölf Kilometer. Schaffe ich das überhaupt?»

Diese Zweifel sind für uns heute zum Schmunzeln und für die Zürcherin längst verflogen, Frei ist etabliert und selbstbewusst. Eine natürliche Bescheidenheit ist dem Supertalent aber geblieben. «Ein Geheimrezept habe ich nicht», sagt die 23-Jährige lachend. Sie habe eben immer wieder etwas mitnehmen und lernen können, wenn ein Rennen einmal nicht so gut lief. Sehr oft kam das nicht vor, aber wenn, war der Lerneffekt nachhaltig. So etwa an jener einzigen WM, in der sie das Podest verpasst. Das ist 2015 in Andorra auf über 2000 m ü. M. Frei ist ein wenig erkältet, kann wegen eines Material-Problems nicht exakt ihr gewohntes Bike fahren, worauf ihre Welt «schon fast einstürzte», wie sie sich erinnert. Am Rennen bricht auch noch der Sattel – dennoch wird sie Neunte. Daraufhin nimmt sie sich vor, sich nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn die Vorbereitung nicht optimal läuft. Zwei Jahre später stürzt sie vor der WM, kann sich vor steifen Muskeln kaum bewegen — und wird zum ersten Mal U23-Weltmeisterin. Lektion gelernt. «Nie aufgeben, nach vorne schauen» ist heute ihr Motto. Ihre damalige Schwäche ist heute eine Stärke. «Ich bin eine sehr positiv eingestellte Athletin. Ich grüble nicht, kann Dinge wegstecken und das Gute daraus ziehen.»

Das tut sie auch, wenn sie immer wieder auf ihre Grösse von 1 Meter 51 angesprochen wird. «Der Vorteil ist, dass die anderen nicht so viel Windschatten haben», sagt sie verschmitzt. Im Mountainbikesport ist die Grösse nicht so relevant wie auf der Strasse. Die meisten Strecken haben keine langen flachen Passagen, wo die absoluten Wattzahlen – also die Kraft, die man aufs Pedal bringt – entscheidend wären. Fürs Training ist Frei aber oft auf dem Rennvelo. Ihr Wohnort Uetikon am Zürichsee ist ein hervorragendes Rennrad-Gebiet, gibt aber biketechnisch nur begrenzt etwas her. Seit ein paar Jahren besitzt die Familie nun eine Ferienwohnung in Lantsch bei Lenzerheide, wo sich Frei auf dem Bike austoben kann. Zudem trainiert sie oft und gern in Davos. Auch während der wettkampffreien Coronazeit im Frühling flüchtete sie vor den Massen in den Zürcher Wäldern ins Bündnerland, wo sie Trails entdeckte, für die sie normalerweise gar keine Zeit hätte. «Ich habe es als geschenkte Zeit betrachtet und hatte wahnsinnig viel Spass auf dem Velo», so Frei.

Neben der Technik arbeitete sie an ihrer Koordination: auf der Slackline, dem Einrad, dem Wackelbrett. Oder sie beteiligte sich an den Geschicklichkeitsübungen, die auf Instagram unter den Sportlern geteilt wurden. Zum Beispiel: verschiedene Gegenstände stapeln, wobei man mit dem Vorderrad des Bikes jeweils den obersten abräumen muss, dann den nächsten und so weiter. Frei könnte sich stundenlang so beschäftigen. «Das Spielerische auf dem Velo ist mir extrem wichtig. Ich versuche, das jede Woche einzubauen.»