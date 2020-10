Die Stahlfassade glänzt bläulich-silbern, die vielen Glasflächen spiegeln die Umgebung. Die Buchstaben OYM prangen an der Nordseite. Der Bau in Cham ZG ist -modern, mächtig — und sieht von aussen aus wie ein Bürokomplex. Nur der riesige weisse Schriftzug, der durch die Fenster im Erdgeschoss zu sehen ist, weist darauf hin, dass in diesem Gebäude alles andere als Null-acht-fünf-zehn-Büroarbeit gemacht wird. «Athletes powered by science» steht da. Athleten, angetrieben von der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist das verbindende Element von allem, was im Innern dieses Komplexes passiert. Auch der Name ist Programm. OYM ist die Abkürzung für «On your marks», was so viel heisst wie «auf die Plätze», in Anlehnung an die Startvorbereitung in der Leichtathletik. Vielleicht ist es auch als Ansage an die Konkurrenz zu verstehen. Denn das OYM ist nicht nur das modernste Sportzentrum der Schweiz, sondern wahrscheinlich der ganzen Welt.

Hier findet man alles, was das Sportlerherz begehrt — oder vielleicht noch gar nie gesehen hat: 3000 Quadratmeter Athletikfläche mit 300 Geräten, eine Dreifach-Turnhalle mit LED-Boden, ein Eisfeld mit verstellbaren Banden, Plastik-Eisfläche mit Schussanlage, ein Unterwasser-Therapie-Laufband, vier 80-m-Sprint-Tracks mit Bewegungssensoren oder hochspezialisierte Forschungslabors — um nur einige Features zu nennen.

Auch die Entstehungsgeschichte des OYM ist speziell. Als der frühere Pharmaunternehmer und EV-Zug-Präsident Hans-Peter Strebel — von allen «HP» genannt — vor einigen Jahren sieht, wie die Zuger Eishockey-Junioren die Gänge und Treppen in der Eishalle fürs Konditionstraining nutzen müssen, will er das ändern. Aus dem ursprünglichen Plan einer neuen Eishalle wird nach und nach ein grösseres Projekt. Der Sportfan, der mit einem MS-Medikament Millionen verdient und alles privat finanziert hat, nennt es ein Geschenk an die Gesellschaft. Kosten: 100 Millionen. Er hat aber auch Zeit und Leidenschaft ins Mega-Projekt gesteckt. Während der letzten Jahre besuchte er fast täglich die Baustelle. Und auch heute ist er regelmässig im Sportzentrum anzutreffen. Er kennt jeden Winkel, jede Tür und fast jede Funktion im achtgeschossigen Gebäude, indem man sich leicht verirren könnte. Er weiss etwa über die Musik-Funktionen — Dschungelklänge oder Wasserplätschern — in den Ruheboxen Bescheid, welche wie Fotoautomaten aussehen, aber eine gepolsterte und ergonomisch geformte Liege aufweisen. «Vorhang auf!», sagt er, als er im Auditorium am Rednerpult einen Knopf drückt und erklärt, dass der Saal mit einem derart starken Beamer ausgestattet ist, dass man den Raum nicht abdunkeln muss. Das Auditorium ist der einzige Ort im OYM, der für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Hier möchte Strebel mit Konzerten, Referaten und Präsentationen auch in anderen Bereichen Weltklasse ins Haus holen.